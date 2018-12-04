Экономика

17:34 04.12.2018

"Киевтеплоэнерго" планирует вернуть тепло и горячую воду в 1042 здания Киева в течение суток

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"Киевтеплоэнерго" планирует вернуть тепло и горячую воду в 1042 здания Киева в течение суток

 Масштабные аварийные повреждения в коллекторе (пр.Чкаловский, 6) и на теплосетях (ул.Краснозаводская, 2/13 и ул.Щусева, 10-А) во вторник временно оставили без централизованного отопления и горячего водоснабжения 1042 потребителя Святошинского и Соломенского районов, сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

"В частности, без указанных услуг остались: жилые дома - 775, лечебные заведения - 13 детские сады - 35, школы - 15 ведомства – 204", – говорится в релизе предприятия на сайте Киевской горгосадминистрации.

Согласно ему, аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" уже работают на местах повреждений и планируют завершить работы в течение суток.

Теги: #теплосети #авария #киевтеплоэнерго
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