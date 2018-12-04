"Укрзализныця" сообщила о проблемах с онлайн-системой продажи билетов

АО "Укрзализныця" сообщило о наложении ограничений на онлайн-систему продажи билетов из-за шестикратного увеличения нагрузки.

"Сейчас для стабилизации работы системы наложено ограничение в 140 сессий в секунду, которое необходимо, в частности, для обеспечения осуществления операций клиентских платежей. В ближайшее время, по мере стабилизации ситуации, ограничения будут сняты", - отмечается в сообщении компании.

В пресс-службе "Укрзализныци" не комментируют, как подобное ограничение сказывается на работе системы, однако сам сайт онлайн-покупки билетов работает с перебоями.

Как заявляют в "Укрзализныци", в связи с увеличением в шесть раз нагрузки на онлайн-систему продажи билетов специалисты принимают меры по обеспечению корректной работы сервиса, а в частности проведения клиентских платежей.

В компании также сообщили о начале открытия продажи билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря. На данный момент открыта продажа билетов на 70% круглогодичных поездов, на остальные поездов продажу билетов обещают открыть в ближайшее время.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" сообщала, что начнет продажу билетов на рождественские праздники до 5 декабря.