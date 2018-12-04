Экономика

17:15 04.12.2018

Рада подтвердила принятие госбюджета-2019

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Рада подтвердила принятие госбюджета-2019

 Верховная Рада Украины во вторник подтвердила принятие законопроекта о государственном бюджете № 9000, отклонив проект постановления о его отмене.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", "за" проект постановления об отмене решения парламента о принятии в целом в качестве закона законопроекта № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" проголосовало 60 народных депутатов при 226 необходимых голосов.

Как сообщалось, парламент принял закон о госбюджете-2019 23 ноября, в тот же день внефракционный народный депутат Юрий Левченко внес в Верховную Раду проект постановления об отмене этого решения. Ю.Левченко мотивировал это тем, что закон о госбюджете был принял "с грубым нарушением требований Конституции и Регламента Верховной Рады в части процедуры законотворческой деятельности".

Теги: #бюджет #рада
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