Экономика

17:14 04.12.2018

Суд Лондона решил отменить арест активов экс-владельцев ПриватБанка

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Суд Лондона решил отменить арест активов экс-владельцев ПриватБанка

 Высокий суд Лондона отклонил иск ПриватБанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков, говорится в пресс-релизе компании Fieldfisher, представляющей интересы И.Коломойского.

"Суд установил, что всемирный арест активов (WFO) не должен был быть выдан, и что ПриватБанк искусственно построил дело таким образом, чтобы попытаться привлечь Коломойского и Боголюбова к разбирательству (в Лондоне – ИФ)", – отмечают юристы Fieldfisher.

В том числе суд обязал ПриватБанк в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на GBP7,5 млн, из которых Игорю Коломойскому – GBP4 млн.

В свою очередь ПриватБанк ранее заявил, что обжалует это решение в Апелляционном суде Англии, и до этого момента WFO остается в силе.

Теги: #боголюбов #приватбанк #суд #коломойский
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