Девелопер Arricano намерен максимально использовать Лондонскую биржу для привлечения допфинансирования

Привлечение британской WH Ireland Limited и назначение Френка Льюиса неисполнительным директором Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей рядом торгово-развлекательных центров в Украине, направлено на усиление позиций Arricano на Лондонской фондовой бирже (AIM LSE).

"Начало работы с WH Ireland, а также приглашение в совет директоров Френка Льюиса, которые обладают огромным опытом в предоставлении помощи компаниям на AIM LSE, свидетельствует о том, что Arricano намерена максимально эффективно использовать биржу как инструмент привлечения дополнительного финансирования", - сообщил генеральный директор Arricano Real Estate PLC Михаил Меркулов агентству "Интерфакс-Украина", комментируя опубликованное 30 ноября официальное уведомление для Альтернативного инвестиционного рынка Лондонской фондовой биржи (AIM LSE).

В частности, Arricano сообщила о назначении WH Ireland Limited в качестве советника и брокера Arricano Real Estate Plc, а также Френка Льюиса новым неисполнительным директором.

"Учитывая постоянный двузначный рост доходов и корпоративных финансовых показателей за последние несколько лет при низкой кредитной нагрузке, компания Arricano продолжает наращивать потенциал на украинском рынке коммерческой недвижимости", - отметил М.Меркулов.

Как сообщалось со ссылкой на Arricano Real Estate Plc, 72-летний Ф.Льюис имеет более чем 25-летний опыт работы в советах директоров публичных и частных компаний, и является специалистом в сфере стратегического планирования, IPO, корпоративного управления.

Он также является членом Института дипломированных бухгалтеров в Англии и Уэльсе и ранее был членов Консультативного совета AIM, который консультирует Лондонскую фондовую биржу по вопросам рынка AIM.

Ф.Льюис не владеет долей в компании Arricano Real Estate Plc. По состоянию на 30 ноября 2018 года Ф.Льюис являлся директором или партнером в компании Herbeos Limited.

Как сообщалось, Arricano Real Estate Plc, управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, по итогам работы в 2017 году получила $25,81 млн чистой прибыли, что на 9,8% лучше показателя 2016 года. Выручка компании выросла на 19,3% – до $27,55 млн.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров и является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. С 2013 года акции компании котируются на рынке AIM Лондонской фондовой биржи. Компания управляет пятью ТРЦ, владеет 49,9% акций ТРК Sky Mall, а также земельными участками для дальнейшего строительства трех объектов, которые в данный момент на стадии разработки.

По состоянию на ноябрь 2018 года существенными акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании Retail Real Estate O.U., Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Юри Пылд. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является эстонец Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,04% акций. Его старшему сыну Р.Тедеру принадлежит 15,82% акций.