ПриватБанк повысил сумму исковых требований к экс-владельцам до $3 млрд

Сумма исковых требований ПриватБанка (Киев) к экс-владельцам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову в настоящее время составляет около $3 млрд, сообщается на веб-сайте финучреждения.

"Банк заявляет, что мошеннические действия (экс-собственников – ИФ) нанесли ущерб (ПриватБанку – ИФ) на сумму $1,9 млрд, плюс проценты (ежедневно начисляется около $500 тыс.), и остается уверенным, что в конечном счете ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондона", - указанно в сообщении.

ПриватБанк напоминает, что речь идет о мошеннических действий экс-собственников в отношении кредитов на сумму $1,9 млрд, которые были использованы для осуществления авансовых платежей шести компаниям-ответчикам по "мнимыми" договорам поставки, в том числе $1,8 млрд были выведены через три английские компании.

"Решение суда от 23 ноября фиксирует выводы судьи о том, что "у истца нет никаких сложностей с доведением факта мошеннических действий, в достаточном объеме для судебного разбирательства ... доказательства основным образом указывают на тщательно спланированные мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах ... Существует очень сложная схема с привлечением большого количества кредитов и авансовых платежей поставщикам ... Именно искусственная сложность этой схемы указывает на наличие мошеннических действий", - отмечает ПриватБанк.

Истец напоминает, что судя Высокого суда Лондона предоставил ему разрешение на обжалование решения первой инстанции. ПриватБанк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время.

Как сообщалось, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.

Кроме того, суд по итогам слушаний в начале марта 2018 года обязал Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. детализировать информацию о некоторых операциях со средствами ПриватБанка, полученными от других лиц.

И.Коломойского и Г.Боголюбова в июле оспорили применимость юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска ПриватБанка, обосновав свою жалобу поданным в украинский суд иском о клевете со стороны бывшего главы финучреждения Александра Шлапака.

Ранее, в конце 2017 года, некое лицо, именуемое в производстве как "Лицо_1", подало иск в Печерский райсуд Киева к ПриватБанку. Истец потребовал признать недостоверным, и унижающим его честь, достоинство и деловую репутацию, следующее заявление А.Шлапака во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в июле 2017 года: "все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет – ИФ) с превышением полномочий".

Речь идет от о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков ПриватБанка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.

Юристы Hogan Lovells (Великобритания), представляющие интересы ПриватБанка в Высоком суде Лондона тогда сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что указанный иск в Украине, скорее всего, был подан именно с целью лишить юрисдикции суд Лондона, а не получения компенсации за причиненный ущерб.

В Hogan Lovells при этом отметили, что иск ПриватБанка включает заявление, что экс-акционеры финучреждения незаконно присвоили из банка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевод денежных средств указанным компаниям.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

Высокий суд Лондона по итогам заседания 23 ноября 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иска ПриватБанка (Киев) к К.Коломойскому и Г.Боголюбову, а также связанным с ними компаниям.

Суд при этом сохранил в силе принятое в декабре 2017 года решение о всемирном аресте активов И.Коломойского и Г.Боголюбова и шести связанных с ними компаний на сумму более $2,5 млрд.