РФ не собирается прекращать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока 2", заверяют в Кремле

Речи о прекращении транзита газа через Украину после вступления в силу проекта "Северный поток 2" не идет, но все зависит от Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта позиция неоднократно была озвучена президентом Путиным, он говорил, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию "Северный поток 2" не идет. Этот транзит дальше будет возможен, но опять же все зависит от украинской стороны", - сказал Д.Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу выразить позицию Кремля относительно заявлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель, связанных с необходимостью гарантий транзита российского газа через Украину, поскольку эта страна является более уязвимой.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что "этот транзит может быть продолжен", и об этом неоднократно говорил российский президент.

При этом на замечание журналистов о том, что модальность в заявлениях Кремля и канцлера ФРГ о том, что "транзит может быть продолжен" и "транзит должен быть продолжен", разная, Д.Песков сказал: "Я говорил о той позиции, которая была заявлена президентом Путиным. У нас модальность одна: это позиция Путина".

"Я не могу говорить за канцлера ФРГ", - добавил Д.Песков.