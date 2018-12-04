Экономика

11:55 04.12.2018

РФ не собирается прекращать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока 2", заверяют в Кремле

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РФ не собирается прекращать транзит газа через Украину после запуска "Северного потока 2", заверяют в Кремле

 Речи о прекращении транзита газа через Украину после вступления в силу проекта "Северный поток 2" не идет, но все зависит от Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта позиция неоднократно была озвучена президентом Путиным, он говорил, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию "Северный поток 2" не идет. Этот транзит дальше будет возможен, но опять же все зависит от украинской стороны", - сказал Д.Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу выразить позицию Кремля относительно заявлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель, связанных с необходимостью гарантий транзита российского газа через Украину, поскольку эта страна является более уязвимой.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что "этот транзит может быть продолжен", и об этом неоднократно говорил российский президент.

При этом на замечание журналистов о том, что модальность в заявлениях Кремля и канцлера ФРГ о том, что "транзит может быть продолжен" и "транзит должен быть продолжен", разная, Д.Песков сказал: "Я говорил о той позиции, которая была заявлена президентом Путиным. У нас модальность одна: это позиция Путина".

"Я не могу говорить за канцлера ФРГ", - добавил Д.Песков.

Теги: #транзит #рф #песков #газ
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