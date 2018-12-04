Экономика

11:12 04.12.2018

Кабмин в 2019г намерен сформировать набсоветы 5 госкомпаний – Саенко

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Кабмин в 2019г намерен сформировать набсоветы 5 госкомпаний – Саенко

 Кабинет министров намерен сформировать наблюдательные советы пяти государственных компаний, уже начал подготовку к конкурсному отбору независимых членов набсоветов для "Укргидроэнерго" и "Энергоатома", сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

"На следующий год планируем сформировать еще пять наблюдательных советов для особо важных государственных предприятий. Уже начали подготовку к отбору по "Укргидроэнерго" и "Энергоатому", – сказал он в ходе Международного форума корпоративных директоров во вторник в Киеве.

"Вскоре определим еще три предприятия", – добавил он.

Как напомнил А.Саенко, обновленный номинационный комитет в текущем году сформировал набсоветы для "Укрзализныци", "Укрэнерго" и "Укрпочты".

"Сейчас отбираем претендентов в набсоветы Администрации морских портов Украины и Международного аэропорта "Борисполь", – отметил он.

Теги: #саенко #укргидроэнерго #энергоатом #кабмин
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