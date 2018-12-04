Порты Азова могут увеличить грузоперевалку на 800 тыс. тонн в год при условии беспрепятственного пропуска судов через Керченский пролив - АМПУ

Украинские морские порты "Бердянск" и "Мариуполь" могут увеличить перевалку грузов на 800 тыс. тонн в год в случае прекращении противоправных действий со стороны России, заявили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"Проход нескольких судов в первые дни декабря не решает проблем, которые привели к почти двукратному сокращению количества судозаходов в украинские порты. В то время как беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив позволило бы увеличить объемы перевалки в украинских портах на Азовском море почти на 800 тыс. тонн в год", - сообщается на сайте АМПУ.

По данным администрации, ситуация c судоходством в Азовском море остается сложной и по состоянию на вторник прохода через Керченский пролив ожидают 17 судов, которые направляются к портам "Бердянск" и "Мариуполь".

"За последние пять лет из-за военных действий на Донбассе, строительства моста через Керченский пролив и нынешних безосновательных задержек судов порты "Мариуполь" и "Бердянск" уменьшили объемы перевалки почти вдвое - до 8,9 млн. тонн. Это, в первую очередь, экспорт продукции украинских производителей в Италию, США, Турцию, Египет, Тунис, Великобританию, Францию, Сирию", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, порты "Мариуполь" и "Бердянск" уже сталкивались с ситуацией, когда проход судов через Керченский пролив был закрыт нескольких дней - во время монтажа арок Керченского моста. Однако нынешняя задержка более длительная.

"Фактически суда, которые направлялись к азовским портам Украины, не могли пройти с Черного в Азовское море с 22 ноября до начала декабря. 1 и 2 декабря. Благодаря давлению со стороны руководства нашего государства и международных партнеров к портам "Мариуполь" и "Бердянск" прошли шесть судов, одно из которых ожидало прохода с 17 ноября", - сообщил Р.Вецкаганс.

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, АМПУ продолжает реализацию проектов по дноуглублению в портах Азова.

"Сейчас мы работаем собственным флотом, потому что ведущие международные компании пока не хотят заводить свой специализированный флот в Азов. Это не позволяет в полном объеме реализовать проекты дноуглубления каналов и акваторий "Мариуполя" и "Бердянска", - подчеркнул глава АМПУ.

Кроме этого, Администрация морпортов ведет реконструкцию причалов, реализует совместные инвестиционные проекты со стивидорными компаниями и готовится к обеспечению ледовой навигации на Азове.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры сообщило о разблокировании Керченского канала. Так, по состоянию на 3 декабря 2018 года прохода через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море на вход ожидали 17 судов, на выход - одно, еще девять судов находились у причалов портов.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины сообщило, что в Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов вследствие блокирования РФ Керченского пролива. Утром 25 ноября РФ заблокировала проход по Керченскому проливу для украинского буксира "Яны Капу", двух катеров "Бердянск", "Никополь" и захватила эти суда с экипажами.