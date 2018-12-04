Экономика

10:06 04.12.2018

Украина с декабря снизила импорт газа вдвое

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Украина с декабря снизила импорт газа вдвое

 Украина в первых числах декабря снизила импорт природного газа из стран Европы почти в 2,1 раза по сравнению с ноябрем, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", если среднесуточный импорт в ноябре составил 32,4 млн куб. м, то 1-2 декабря он снизился до 15,8 млн куб. м/сутки. В частности, поставки газа со стороны Словакии в первые дни декабря уменьшились до 7,3 млн куб. м/сутки (19,9 млн куб. м/сутки – в ноябре), Венгрии – до 7 млн куб. м/сутки (10,6 млн куб. м/сутки – в ноябре), Польши – 1,5 млн куб. м/сутки (1,9 млн куб. м/сутки – в ноябре).

Такие же объемы входной мощности в ГТС Украины для импорта газа забронированы и на 3-5 декабря 2018 года.

Столь резкий перепад в объемах импорта газа традиционно означает, что закупки снизил крупнейший игрок этого сегмента в лице НАК "Нафтогаз Украины".

Запасы в подземных хранилищах по состоянию на 2 декабря составляют 15,97 млрд куб. м, что на 1,2 млрд куб. м меньше, чем на начало сезона отбора (7 ноября). В то же время 0,38 млрд куб. м или 31% поднятого объема был отобран из ПХГ с 28 ноября по 2 декабря – период заморозков. Уже 3-4 декабря в Украине наблюдается значительное потепление.

Как сообщалось, Украина в январе-ноябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,8% (на 2 млрд 982,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 10 млрд 112,6 млн куб. м. В т.ч., со стороны Словакии поступило 6 млрд 231,7 млн куб. м газа (-32,6% к январю-ноябрю-2017), Венгрии – 3 млрд 223,8 млн куб. м (+19,3%), Польши – 657,1 млн куб. м (-43%)

Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии – 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши – 1 млрд 305,3 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Теги: #газ #европа #импорт #укртрансгаз
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