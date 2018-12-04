Экономика

09:53 04.12.2018

Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $62,27 за баррель

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Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $62,27 за баррель

Цены на нефть продолжают расти во вторник после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 кв составляет $62,27 за баррель, что на $0,58 (0,94%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $2,23 (3,75%) - до $61,69 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,53 (1%) - до $53,48 за баррель. По итогам торгов 3 декабря контракт вырос в цене на $2,02 (3,97%) - до $52,95 за баррель.

Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

"Мы полагаем, что странам ОПЕК и России необходимо снизить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать существенное сезонное увеличение запасов нефти и вернуть их объем к среднему уровню за 5 лет", - цитирует MarketWatch обзор экспертов Goldman Sachs.

Поддержку нефтяному рынку также оказало ослабление напряженности в отношениях США и Китая, способствовавшее росту спроса на рискованные активы.

Кроме того, власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти.

Добыча нефти в провинции будет снижена на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с 1 января 2019 года, объявила премьер провинции Рейчел Нотли. Эта мера будет действовать до тех пор, пока 35 млн баррелей хранящейся в регионе нефти не будут проданы на рынке - по предварительной оценке, до весны 2019 года. После этого сокращение добычи составит 95 тыс. б/с, и оно будет действовать до конца 2019 года, когда в эксплуатацию будет запущен новый нефтепровод компании Enbridge.

Теги: #цены #нефть
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