Экономика

19:00 03.12.2018

Металлы подорожали в понедельник на новостях о "перемирии" в торговой войне США и КНР

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Металлы дорожают в понедельник на новостях о "перемирии" в торговой войне США и Китая.

Ослабление напряженности в отношениях двух стран улучшает перспективы рынка металлов, отмечают эксперты.

Индекс акций горнодобывающих компаний, рассчитываемый агентством Bloomberg, подскочил в ходе торгов на 3,2% благодаря подъему котировок акций BHP (+3,7%), Vale Indonesia Tbk PT (9,9%), South 32 (7,1%) и других.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встреча которых прошла в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные, достигли ряда договоренностей, воспринятых рынком как прорыв в отношениях двух стран.

Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличит импорт из Штатов, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли.

В соответствии с договоренностью, достигнутой главами двух государств, китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем, говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

Цинк, демонстрирующий в этом году наихудшую динамику среди торгующихся на Лондонской бирже металлов (LME) металлов, подорожал на 1,2%.

Стоимость меди в Лондоне поднялась на 1,7%, до $6303,5 за тонну. Фьючерс на медь с поставкой в марте 2019 года вырос в цене на 1,6%, до $2,832 за фунт.

Драгметаллы дорожают в понедельник на фоне ослабления доллара США. Фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2019 года выросли в цене на 1,1%, до $1239,3 за унцию, контракты на серебро с поставкой в марте подорожали на 2,4%, до $14,55 за унцию.

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Интерфакс-Украина
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