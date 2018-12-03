Экономика

18:46 03.12.2018

Торговый спор, колебания валют, негативно скажутся на результатах BMW в 2019г

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Немецкий автопроизводитель BMW AG отмечает торговый спор Китая и США, а также неблагоприятные колебания валютных курсов, в числе факторов, способных отрицательно сказаться на результатах компании в следующем году.

"Наш целевой показатель рентабельности на уровне 8-10% остается неизменным. Сможем ли мы достичь его в 2019 году, будет зависеть от множества различных факторов", - заявил главный финансовый директор компании Николас Петер.

Согласно его оценкам, сокращение прибыли BMW в следующем году из-за торгового спора Вашингтона и Пекина будет выражаться "средним трехзначным числом в миллионах евро".

Сокращение прибыли в результате неблагоприятных колебаний валютных курсов и повышения цен на сырьевые товары, как ожидается, будет выражаться "средним или высоким трехзначным числом в миллионах евро", заявил Н.Петер.

Он отметил, что автопроизводитель вынужден "включать все больше и больше технологий" в свои автомобили, чтобы выполнить ужесточающиеся регулятивные требования.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы покрыть хотя бы часть растущих расходов, связанных с выполнением новых требований", - цитирует Н.Петера Dow Jones.

По его словам, BMW расширяет линейку выпускаемых автомобилей в высоко прибыльных сегментах, что, как ожидается, обеспечит импульс к росту продаж в предстоящем году.

Однако некоторые важные продукты с высокой добавленной стоимостью будут запущены не в начале следующего года, и этот фактор не будет в полной мере отражен в результатах компании в 2019 году, добавил Н.Петер.

Акции BMW прибавляют 4,7% на торгах во Франкфурте в понедельник.

Теги: #bmw
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