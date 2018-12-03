Экономика

18:39 03.12.2018

Перевыполнение госбюджета по доходам в ноябре на 2,5% сократило отставание от плана 11 мес. до 1,9%

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Перевыполнение госбюджета по доходам в ноябре на 2,5% сократило отставание от плана 11 мес. до 1,9%

 Доходы государственного бюджета Украины в ноябре 2018 года составили 95,72 млрд грн, что на 2,32 млрд грн, или на 2,5% выше планового показателя, сообщила Государственная казначейская служба в понедельник.

Согласно ее данным, по сравнению с ноябрем 2017 года бюджетные поступления возросли на 18,72 млрд грн, или на 24,3%.

Общий фонд в минувшем месяце получил 87,65 млрд грн, что на 17,22 млрд грн, или на 24,5% превышает показатель годичной давности.

В целом по итогам 11 месяцев 2018 года доходы госбюджета достигли 843,13 млрд грн, отставание от плановых показателей – 16,22 млрд грн, или 1,9%. По сравнению с 11 месяцами 2017 года достигнут рост доходов на 118,66 млрд грн, или 16,4%, свидетельствуют данные Госказначейства.

Согласно данным ведомства, поступления в общий фонд за январь-ноябрь составили 760,84 млрд грн, что на 1,5% ниже плана и на 19,2% выше показателя января-ноября-2017.

Как указано в материалах Госказначейства, налоги поступления за 11 месяцев 2018 года пополнили бюджет на 357,69 млрд грн, что на 1,98 млрд грн, или на 0,6% ниже планового показателя. Вместе с тем таможенные поступления соответствовали плану и составили 309,18 млрд грн. По сравнению с 11 месяцами 2017 года налоговые поступления выросли на 18%, таможенные – на 13%.

В ноябре поступления по налогам составили 45,17 млрд грн, что на 6,5% ниже ожидаемого уровня и на 27,8% выше показателя ноября прошлого года. Таможенные поступления за ноябрь недотянули до плановых 0,1%, достигнув 33,58 млрд грн и превысив показатель ноября-2017 на 11,6%.

В целом ноябрьский план по ГФС недовыполнен на 3,9% относительно плановых показателей: поступления составили 78,75 млрд грн.

Как уточнило Госказначейство, за 11 месяцев этого года НДС был возмещен на сумму 121,61 млрд грн, что на 11,9% превышает показатель января-ноября-2017. В том числе ноябрьское возмещение составило 13,65 млрд грн по сравнению с 10,3 млрд грн в октябре этого года и 11,42 млрд грн в ноябре-2017.

Доходы местных бюджетов в ноябре 2018 года составили 25,24 млрд грн, что на 14,1% превышает прошлогодний показатель, а в целом за 11 месяцев этого года местные бюджеты получили 221,93 млрд грн, что на 16,2% выше показателя за аналогичный период 2017-го.

Согласно данным Госказначейства, поступления единого социального взноса (ЕСВ) в ноябре по сравнению с ноябрем-2017 увеличились на 27% - до 20,2 млрд грн, а за 11 месяцев этого года – на 26,8% и составили 203,98 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2017 году возросли на 28,7% – до 793,27 млрд грн, расходы – на 22,5%, до 839,24 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн (прирост на 15,7%), расходы – на уровне 991,7 млрд грн (+18,2%).

Теги: #статистика #бюджет #госказначейство
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