Гривня на межбанке продолжила курс на укрепление

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник вырос до 28,15 грн/$1 с 28,185 грн/$1 по итогам предыдущего дня, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 28,14 -28,16 грн/$1.

Наличный курс гривни также укрепляется: по данным интернет-издания "Минфин", к вечеру украинские банки покупали доллары США по курсу 28 грн/$1 (30 ноября - 28,05 грн/$1) и продавали по 28,3 грн/$1 (28,4 грн/$1).

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 3 декабря повысился до 28,1767 грн/$1 с 28,2311 грн/$1.