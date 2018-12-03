Украина за 11 мес. снизила импорт газа на 22,8%

Украина в январе-ноябре 2018 года сократила импорт природного газа на 22,8% (на 2 млрд 982,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 10 млрд 112,6 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе, со стороны Словакии за этот период поступило 6 млрд 231,7 млн куб. м газа (-32,6% к январю-ноябрю-2017), Венгрии – 3 млрд 223,8 млн куб. м (+19,3%), Польши – 657,1 млн куб. м (-43%).

В ноябре-2018 импорт составил 971,2 млн куб. м газа, что на 26,2% меньше, чем в ноябре-2017 (1 млрд 316,8 млн куб. м).

При этом Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

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Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии – 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши – 1 млрд 305,3 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.