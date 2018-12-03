Цена нефти может упасть до $40 за баррель, если не снизить добычу

Странам ОПЕК+ нужно снизить нефтедобычу минимум на 1,4 млн баррелей в сутки во избежание накопления запасов, заявил в интервью агентству Blооmberg представитель Ирана в ОПЕК Каземпур Ардебили.

Однако он выразил сомнения в том, что страны смогут достичь соглашения, в результате чего нефть может упасть на уровень минимум $40 за баррель.

"С учетом провала в последние три месяца декларации о кооперации (так официально называется сделка ОПЕК+), вряд ли удастся достигнуть продления. Зачем узаконивать провал? Для продления нужно единогласие", - сказал К.Ардебили.

"Иран, конечно же, не будет сокращать нефтедобычу. Конечно же, никто не осмелится попросить Иран (сокращать - ИФ), потому что позиция Ирана очень четкая: пока мы находимся под санкциями США, мы не собираемся сокращать", - подчеркнул он.

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"Превалирует чувство отчаяния, особенно среди маленьких производителей, не уровня Катара (который в понедельник объявил о выходе из ОПЕК - ИФ), потому что они потеряли $30 за баррель за прошедшие три месяца, и это дает им отговорку и причину, чтобы покинуть (сделку - ИФ)", - добавил К.Ардебили.