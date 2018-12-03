Украина за 11 мес. сократила транзит газа на 7,4%
Украина в январе-ноябре 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,4% (на 6 млрд 337,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 79,167 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе транзит газа через Украину в Европу за этот период составил 76 млрд 610,8 млн куб. м (-7,9% к январю-октябрю-2017), Молдову – 2 млрд 556,2 млн куб. м (+8%).
По итогам ноября-2018 транзит газа снизился на 12,7% (на 1 млрд 32,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 7 млрд 102,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 6 млрд 771,9 млн куб. м (-13,5% к ноябрю-2017), Молдову – 330,3 млн куб. м (+6,7%).
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Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
Объемы транзита через ГТС Украины на протяжении 2012-2018гг., млн куб. м:
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|2012
|январь
|6055,5
|8913,0
|6444,9
|4220,0
|7448,4
|7071,5
|9208,0
|февраль
|5975,7
|7627,5
|6146,4
|3694,7
|5467,1
|6362,0
|8534,0
|март
|8062,5
|6647,6
|6770,9
|4849,9
|5694,1
|6856,0
|6745,5
|апрель
|7611,3
|7341,8
|5566,1
|5204,4
|5795,4
|5890,8
|7650,4
|май
|7183.8
|7725,3
|6468,4
|5390,8
|6139,4
|5983,9
|6359,3
|июнь
|7599,5
|7448,2
|6259,5
|5363,3
|6025,8
|7188,2
|5858,6
|июль
|8458,2
|7495,3
|5600,0
|6855,6
|5209,3
|7780,3
|6234,5
|август
|7270,1
|8760,8
|6950,0
|6737,4
|4538,9
|7309,4
|5573,8
|сентябрь
|7232,1
|8397,2
|6809,8
|6030,7
|3909,2
|8072,1
|6589,5
|октябрь
|6616,2
|7013,4
|8276,2
|6187,1
|3908,6
|7365,5
|6443,2
|ноябрь
|7102,2
|8134,7
|8486,7
|5781,2
|3762,0
|7315,2
|6108,0
|декабрь
|7952,3
|8421,1
|6762,3
|4296,8
|8930,9
|8957,0
|ВСЕГО*
|93457,1
|82200,1
|67079,0
|62197,0
|86125,7
|84261,0
*- всего по году может незначительно отличаться от суммы помесячного транзита
Данные: Минэнергоугля и УТГ