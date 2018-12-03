Экономика

16:48 03.12.2018

Украина за 11 мес. сократила транзит газа на 7,4%

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Украина за 11 мес. сократила транзит газа на 7,4%

Украина в январе-ноябре 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,4% (на 6 млрд 337,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 79,167 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе транзит газа через Украину в Европу за этот период составил 76 млрд 610,8 млн куб. м (-7,9% к январю-октябрю-2017), Молдову – 2 млрд 556,2 млн куб. м (+8%).

По итогам ноября-2018 транзит газа снизился на 12,7% (на 1 млрд 32,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 7 млрд 102,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 6 млрд 771,9 млн куб. м (-13,5% к ноябрю-2017), Молдову – 330,3 млн куб. м (+6,7%).

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Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Объемы транзита через ГТС Украины на протяжении 2012-2018гг., млн куб. м:

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
январь 6055,5 8913,0 6444,9 4220,0 7448,4 7071,5 9208,0
февраль 5975,7 7627,5 6146,4 3694,7 5467,1 6362,0 8534,0
март 8062,5 6647,6 6770,9 4849,9 5694,1 6856,0 6745,5
апрель 7611,3 7341,8 5566,1 5204,4 5795,4 5890,8 7650,4
май 7183.8 7725,3 6468,4 5390,8 6139,4 5983,9 6359,3
июнь 7599,5 7448,2 6259,5 5363,3 6025,8 7188,2 5858,6
июль 8458,2 7495,3 5600,0 6855,6 5209,3 7780,3 6234,5
август 7270,1 8760,8 6950,0 6737,4 4538,9 7309,4 5573,8
сентябрь 7232,1 8397,2 6809,8 6030,7 3909,2 8072,1 6589,5
октябрь 6616,2 7013,4 8276,2 6187,1 3908,6 7365,5 6443,2
ноябрь 7102,2 8134,7 8486,7 5781,2 3762,0 7315,2 6108,0
декабрь   7952,3 8421,1 6762,3 4296,8 8930,9 8957,0
ВСЕГО*   93457,1 82200,1 67079,0 62197,0 86125,7 84261,0

*- всего по году может незначительно отличаться от суммы помесячного транзита

Данные: Минэнергоугля и УТГ

Теги: #газ #транзит
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