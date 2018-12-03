Финансирование госпрограммы развития боеприпасной отрасли до 2022г должно превысить 1 млрд грн

Финансирование утвержденной руководством страны в 2017 году целевой госпрограммы развития боеприпасной отрасли Украины до 2022 года, по данным госконцерна "Укроборонпром", должно составить более 1 млрд грн.

Как сообщила в понедельник пресс-служба госконцерна со ссылкой на озвученные в ходе выездного совещания по вопросам развития боеприпасной отрасли в Шостке (Сумская обл.) с участием заинтересованных ведомств, реализуемая под руководством МЭРТ госпрограмма в объеме свыше 1 млрд грн предусматривает поэтапное обновление производственных мощностей отрасли для обеспечения серийного производства боеприпасов в интересах ВСУ.

Как следует из сообщения, в рамках первого этапа госпрограммы в 2019 году будет начато техпереоснащение ведущего украинского производителя специальных порохов - КП "Шосткинский казенный завод "Звезда". На сегодняшний день предприятием уже заключены первые контракты с Министерством обороны объемом порядка 80 млн грн на производство в рамках ГОЗ пироксилинованных порохов для крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов калибра 152-мм, уточняют в "Укроборонпроме".

Согласно сообщению, с 2014 года в развитие предприятия госконцерном вложено более 40 млн грн. Вопрос организации бесперебойной работы КП "Шосткинский казенный завод "Звезда" находится сегодня также на контроле местных властей, сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, в августе входящая в госконцерн ГАХК "Артем" завершила проведение совместных с военными госиспытаний новых 152-мм боеприпасов собственной разработки для артсистемы "Гиацинт" дальностью до 30 км. Налаживание серийного производства 152-мм артбоеприпасов определено первым этапом утвержденной в 2017 году целевой оборонной госпрограммы по развитию украинской боеприпасной отрасли. По оценкам госконцерна, "Укроборонпром" планирует поставлять ВСУ ежегодно до 360 тыс. ед. 152-мм артбоеприпасов.

В ближайших планах ОПК также организация серийного производства артбоеприпасов калибра от 100-мм до 155-мм стандарта НАТО.