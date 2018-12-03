Доля "Укргидроэнерго" в объеме продаж "Турбоатома" в 2018г вырастет вдвое

Доля АО "Укргидроэнерго" в общем объеме реализованной продукции АО "Турбоатом" (Харьков) по итогам 2018 года, как ожидается, вырастет вдвое по сравнению с 2017 годом - до около 30%, сообщается на сайте "Турбоатома".

"Доля продукции, реализованной "Укргидроэнерго" в общем объеме реализации АО "Турбоатом" в 2017 году составила около 15%, или более 323 млн грн, а по плану 2018 года она увеличится вдвое, составив около 30%, или 766 млн грн", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В ноябре текущего года "Турбоатом" отгрузил четвертый гидроагрегат Днестровской ГАЭС, и готов поставить гидротурбины и оборудование для 5, 6 и 7-го гидроагрегатов.

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"Строительство Днестровской ГАЭС - самый масштабный проект современной Украины. Гидроагрегаты ГАЭС созданы по собственному проекту "Турбоатома", а спроектированы и изготовлены "Турбоатомом" и "Электротяжмашем", - напоминают в пресс-службе.

В сообщении также подчеркивается, что компании сотрудничают уже не одно десятилетие, реализовав ряд крупных проектов.

В частности, только за последние два года между "Турбоатомом" и "Укргидроэнерго" подписаны контракты на сумму около 5,5 млрд грн: Каневская ГЭС, Киевская ГАЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-2, Каховская ГЭС, Днестровская ГЭС и ГАЭС.

В целом же, отмечают на "Турбоатоме", за время сотрудничества предприятий энергетика Украины получила 103 запущенных гидроагрегата в составе 10 гидроэлектростанций общей мощностью 5747 МВт; строятся Каневская ГАЭС и Каховская ГЭС-2.

Помимо этого, более 20 лет реализуются крупномасштабные проекты реконструкции и модернизации оборудования – на сегодня на 67 гидроагрегатах проведена реконструкция и продлен срок эксплуатации минимум на 30-40 лет, повышена мощность.

ЧАО "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Чистый доход АО в 2017 году вырос на 9,7% к 2016 году, до 2 млрд 377,5 млн грн, чистая прибыль сократилась на треть - до 710,4 млн грн, а в текущем году ожидаемый чистый доход может превысить 2,55 млрд грн, чистая прибыль составит около 663,6 млн грн.