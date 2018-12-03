Экономика

15:19 03.12.2018

Доллар слабо дешевеет к евро, валюты нефтедобывающих стран дорожают

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Доллар слабо дешевеет к евро, валюты нефтедобывающих стран дорожают

Курс доллара США демонстрирует умеренное снижение в паре с евро и стабилен по отношению к иене, реагируя на новости о торговом перемирии США-КНР.

Евро торгуется к 15:07 кв в районе $1,1334 против $1,1317 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 128,74 иены по сравнению со 128,53 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 113,58 иены против 113,57 иены в пятницу.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,36%.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 договорились, что Китай увеличит закупки американской продукции, а США не станут повышать пошлины на китайские товары.

Вашингтон отложит повышение пошлин китайские товары, и стороны в ближайшие 90 дней будут вести переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли. В частности, 10%-ные пошлины на товары стоимостью $200 млрд не будут повышены до 25%, сообщил Белый дом.

Китайская сторона, в свою очередь, обязалась увеличить объемы закупок американских товаров, включая сельхозпродукцию, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем.

Тем временем нефтяной рынок активно отреагировал на сообщение, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, хотя его объемы пока не оговорены.

На этой новости Brent дорожает на 3,7%, WTI - на 3,9%. Как следствие, курс канадского доллара к доллару США поднимается на 0,9%, австралийского - на 1%, норвежской и шведской валют - на 0,8%.

Теги: #курс #доллар
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