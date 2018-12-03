Экономика

15:17 03.12.2018

Турецкая компания построит в Грузии участок объездной дороги на автомагистрали Восток-Запад за $85 млн

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Турецкая компания построит в Грузии участок объездной дороги на автомагистрали Восток-Запад за $85 млн

Турецкая компания Polat vol & Mapa победила в тендере на строительство в Грузии 14-километровой объездной дороги Григолети-Кобулети, которая позволит разгрузить черноморскую курортную зону от транзитного транспорта, проходящего по автомагистрали "Восток-Запад", сообщает департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

По информации ведомства, соответствующий договор подписали в понедельник глава департамента автодорог, первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе и исполнительный директор Polat vol & Mapa Емре Полат. Проект предусматривает строительство четырехполосной асфальтобетонной дороги длиной 14 км с 22 мостовыми переходами и 4 транспортными узлами, а также прокладку дренажных систем и других объектов. Согласно условиям, дорога должна быть построена к концу 2020 года.

"После этого, с учетом уже завершенных и текущих проектов, транспортный поток на 110-километровом участке скоростной дороги от Самтредиа до Чорохи (граница с Турцией) сможет передвигаться, минуя черноморские курортные зоны", - говорится в сообщении департамента.

Стоимость проекта составляет 228 млн лари ($85,3 млн по текущему курсу - ИФ). Он финансируется из части кредитов, выделенных Грузии Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на реконструкцию отдельных участков автомагистрали "Восток-Запад".

Финансовую поддержку Грузии в расширении и модернизации скоростной автомагистрали "Восток-Запад" от границы с Азербайджаном до Черного моря, общая протяженность которой составляет около 400 км, оказывают также Всемирный банк, Азиатский банк развития, Японское агентство международного развития (JICA) и Евросоюз. Полностью проект планируется завершить в 2020 году.

Официальный курс на 3 ноября - 2,6744 лари/$1.

Теги: #грузия #турция #дорога
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