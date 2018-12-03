МКМТ прекратила антисубсидиционное расследование в отношении импорта узбекских авто

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) на заседании в понедельник приняла решение о прекращении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину новых легковых автомобилей происхождением из Узбекистана, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в пресс-релизе.

"В ходе расследования посольство Республики Узбекистан в Украине представило официальные разъяснения: согласно постановлению президента Республики Узбекистан №пп-800 от 21.08.2008 "О создании предприятия с иностранными инвестициями" (ЗАО "Дженерал Моторс Узбекистан"), узбекским производителям до конца 2017 года предоставлялись льготы, которые, начиная с 2018 года, уже не действуют", – указывает МЭРТ.

Министерство внешней торговли Республики Узбекистан также проинформировало комиссию, что основная доля экспорта узбекских автомобилей в Украине приходится на легковые автомобили малого класса "А", которые не производятся в Украине, отмечается в сообщении.

"Таким образом, МКМТ установила, что применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о прекращении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан без применения мер", – сообщило Минэкономразвития.

Согласно данным Государственной фискальной службы и Госстата, в 2017 году в Украину было ввезено 13 940 новых автомобилей, из которых 2823 – из Узбекистана, а за январь-август 2018 года всего было ввезено 7808 автомобилей, из которых только 702 - из Узбекистана.

"Таким образом, по сравнению с 2017 годом в 2018 году доля узбекских автомобилей в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а последние месяцы 2018 года импорт из Узбекистана практически отсутствует", – констатирует МЭРТ.