МТСБУ начинает выплаты по обязательствам ЧАО "Городская страховая компания"

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) начинает осуществление регламентных выплат по обязательствам ЧАО "Городская страховая компания" (Донецк) по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), сообщается на сайте Моторного бюро.

13 ноября 2018 Хозяйственный суд Донецкой области утвердил отчет ликвидаторов и ликвидационный баланс ЧАО "Городская СК", которая признана банкротом.

Регламентные выплаты по обязательствам страховщика будут осуществляться независимо от факта включения таких требований в реестр кредиторов страховой компании должника.

В случае, если требования заявителя были включены в реестр кредиторов в рамках рассмотрения дела о банкротстве для получения возмещения за счет МТСБУ, пострадавшему необходимо подать документы, перечень которых обнародован на сайте Моторного бюро.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Донецкой области определением от 15 мая 2014 года возбудил производство по делу о банкротстве ЧАО "Городская страховая компания". Решение было принято на основании решений судов Киева, Одессы, Донецка, Николаева, подтвердивших законность требований кредиторов на получение возмещения.

Своим определением Хозяйственный суд Донецкой области признал законными денежные требования 22 кредиторов на общую сумму 609,591 тыс. грн.

Суд также признал Нацкомфинуслуг участником производства по делу о банкротстве ЧАО "Городская страховая компания". Обязал принять меры по обеспечению требований кредиторов путем запрета собственнику имущества (органа уполномоченного управлять имуществом) должника и должнику принимать решение о ликвидации, реорганизации страховщика, а также отчуждать основные средства и предмет залога.

Как сообщалось, Нацкомфинуслуг в августе 2013 года, остановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности выданных ЧАО "Городская страховая компания" и в 2014 года исключил компанию из Государственного реестра финансовых организаций.

ЧАО "СК "Городская страховая компания" работала на страховом рынке с 1998 года. По данным НКЦБФР на четвертый квартал 2013 года ее акционером являлась компания Interquest Corporation (Белиз), владеющая 95,825% акций.