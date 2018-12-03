Энергетическое сообщество одобрило для трех проектов Украины статус "проектов взаимного интереса"
Совет министров Энергетического сообщества (Energy Community) одобрил перечень "проектов взаимного интереса" (Projects of mutual interest, PMI), состоящий из 13 программ, в том числе трех проектов, инициированных Украиной.
Соответствующие рекомендации приняты на заседании совета 29 ноября.
В перечень "проектов взаимного интереса" вошли два проекта по электроэнергии. В частности, речь идет о реконструкции высоковольтной ЛЭП - 400 кВ "Мукачево - Велке Капушаны" (Словакия), а также о восстановлении высоковольтной линии Южно-Украинская АЭС - Исакча (Румыния). Кроме того, в качестве проекта взаимного интереса также утвержден проект по строительству газового интерконнектора между Украиной и Польшей.
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Статус PMI также предоставлен газовым интерконнекторам между Сербией и Румынией, Сербией и Хорватией, Румынией и Молдовой, а также южной ветке нефтепровода "Дружба" и ряду других проектов.
Как ранее сообщало Минэнергоугля, Украина подала шесть проектов на получение статуса "проектов взаимного интереса" ЭС. В электроэнергетике речь шла о соединении энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E в асинхронном режиме путем включения линии ВЛ-750 кВ "Хмельницкая АЭС - Жешув (Польша)", а также о реконструкции ВЛ-400 кВ "Мукачево (Украина) - Велке Капушаны (Словакия)" и восстановлении ВЛ "Южно-Украинская АЭС (Украина) - Исакча (Румыния)".