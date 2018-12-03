Экономика

13:40 03.12.2018

Цена Brent может превысить $65 за баррель, если ОПЕК сократит добычу

2 мин читать
Цена Brent может превысить $65 за баррель, если ОПЕК сократит добычу

Ралли на нефтяном рынке продолжится, и нефть может подорожать выше $65 за баррель, если ОПЕК на этой неделе объявит о сокращении добычи, полагают аналитики Goldman Sachs.

По их мнению, формулировки соглашения ОПЕК, вероятно, будут сдержанными, в качестве цели может быть заявлена стабилизация объемов коммерческих запасов.

В начале 2019 года котировки марки Brent могут вновь подняться выше $70 за баррель на фоне сокращения экспорта и прекращения роста запасов сверх сезонных норм. Такой уровень цен соответствует цели нормализации запасов и в то же время недостаточен для стимулирования буровой активности в США, отмечается в отчете банка, который приводит агентство Bloomberg.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

ОПЕК и Россия должны будут сократить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы положить конец росту запасов сырья выше сезонного тренда и вернуть их к среднему за 5 лет уровню, прогнозируют эксперты.

Нефтяной рынок в настоящее время не закладывает в котировки возможное решение об уменьшении добычи ОПЕК+, полагает глава Investec Commodities Каллум Макферсон. По его мнению, сокращение производства на 1 млн б/с могло бы стать причиной быстрого восстановления цен.

Если котировки Brent поднимутся в район $62-63 за баррель, то это откроет дорогу к $70 за баррель, отмечает эксперт. В то же время, если ОПЕК не пойдет на снижение добычи, распродажа на нефтяном рынке продолжится.

Тридцать один из 36 аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают достижения договоренности о сокращении добычи на ближайшем заседании ОПЕК+, которое пройдет 6-7 декабря. Средняя оценка возможного снижения составляет 1,1 млн б/с.

Теги: #goldman #опек #нефть
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Цены на нефть растут на ожиданиях сокращения добычи

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются

Нефть дешевеет и завершает месяц рекордным падением за 10 лет

Цены на нефть растут, Brent поднялась до $59,76 за баррель

Нефть перешла к уверенному росту

Нефть обновляет минимумы с 2017г, Brent опустилась ниже $58 за баррель

Цена нефти WTI опустилась ниже $50 за баррель

Япония в октябре сократила импорт нефти из Ирана на 22%

Нефть дорожает после снижения до минимума за год в среду

Нефть дешевеет из-за неожиданного роста запасов в США, Brent ниже $60 за баррель

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина снизила запасы в ПХГ на 1,1 млрд куб. м

Нацбанк упростил банкам процедуру получения экстренной поддержки ликвидности

МТСБУ начинает выплаты по обязательствам ЧАО "Городская страховая компания"

Nissan отложил презентацию нового электромобиля Leaf

Энергетическое сообщество одобрило для трех проектов Украины статус "проектов взаимного интереса"

Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг

Иностранные партнеры переносят переговоры об инвестициях, встречи и визиты из-за военного положения в Украине

Кубив призвал Раду во вторник рассмотреть проекты постановлений об отмене 2 законопроектов из "бюджетного пакета"

Shell привяжет бонусы руководства к цели по углеродным выбросам

Фондовые индексы Азии выросли в понедельник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА