Цена Brent может превысить $65 за баррель, если ОПЕК сократит добычу

Ралли на нефтяном рынке продолжится, и нефть может подорожать выше $65 за баррель, если ОПЕК на этой неделе объявит о сокращении добычи, полагают аналитики Goldman Sachs.

По их мнению, формулировки соглашения ОПЕК, вероятно, будут сдержанными, в качестве цели может быть заявлена стабилизация объемов коммерческих запасов.

В начале 2019 года котировки марки Brent могут вновь подняться выше $70 за баррель на фоне сокращения экспорта и прекращения роста запасов сверх сезонных норм. Такой уровень цен соответствует цели нормализации запасов и в то же время недостаточен для стимулирования буровой активности в США, отмечается в отчете банка, который приводит агентство Bloomberg.

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ОПЕК и Россия должны будут сократить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), чтобы положить конец росту запасов сырья выше сезонного тренда и вернуть их к среднему за 5 лет уровню, прогнозируют эксперты.

Нефтяной рынок в настоящее время не закладывает в котировки возможное решение об уменьшении добычи ОПЕК+, полагает глава Investec Commodities Каллум Макферсон. По его мнению, сокращение производства на 1 млн б/с могло бы стать причиной быстрого восстановления цен.

Если котировки Brent поднимутся в район $62-63 за баррель, то это откроет дорогу к $70 за баррель, отмечает эксперт. В то же время, если ОПЕК не пойдет на снижение добычи, распродажа на нефтяном рынке продолжится.

Тридцать один из 36 аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают достижения договоренности о сокращении добычи на ближайшем заседании ОПЕК+, которое пройдет 6-7 декабря. Средняя оценка возможного снижения составляет 1,1 млн б/с.