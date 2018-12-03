Иностранные партнеры переносят переговоры об инвестициях, встречи и визиты из-за военного положения в Украине

Введение военного положения в Украине повлекло за собой перенос на начало следующего года визитов иностранных партнеров, встреч и переговоров об инвестициях, сообщил президент UBC Group Игорь Гуменный.

"Как влияет военное положение на бизнес UBC Grope? Трагического ничего нет. Просто переносятся встречи, визиты деловых партнеров, под угрозой кредитные линии, страховки, международные контакты. Бизнес и переговоры об инвестициях подвисают до после НГ и рождественских праздников. Надеюсь, военное положение всего лишь на месяц", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По словам и.о. генерального директора AB InBev Efes Дениса Хренова, в указе президента упоминается перечень из 12 статей Конституции Украины, которые могут в любом объеме быть ограничены.

"Мы чувствуем себя очень тревожно. От государства очень сильно зависит, насколько вырастет, сохранится или упадет экономическая активность в стране. Официального объяснения, какие меры имелись в виду под указом о военном положении – нет", - сообщил он журналистам на пресс-конференции в пятницу.

Д.Хренов указал, что введение военного положения без четкого и полного разъяснения сути временных ограничений, влияющих на бизнес, не способствует улучшению инвестиционного климата и восприятию Украины как "места для инвестиций" и более того, ставит под угрозу запланированные инвестиции.

"Диалог с бизнесом в этом плане был бы очень полезным. Необходимо было хотя бы те меры, которые не являются секретными и касаются бизнеса, заранее обсудить, найти эффективные и конструктивные пути внедрения этих мер, для того, чтобы они как можно меньше влияли на экономику государства", - отметил и.о. генерального директора AB InBev Efes.

Союз украинских предпринимателей (СУП) в свою очередь обнародовал заявление с призывом предпринимателей, работающих на территории, на которой введено военное положение, информировать бизнес-ассоциацию о случаях наложения ограничений на предпринимательскую деятельность или иных негативных действий органов власти. СУП будет сообщать о фактах нарушения уполномоченные органы, чтобы избежать ограничения предпринимательской деятельности членов СУП.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине" №393/2018, которым вводится военное положение на 30 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.

Согласно нормативным актам, военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.