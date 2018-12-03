Кубив призвал Раду во вторник рассмотреть проекты постановлений об отмене 2 законопроектов из "бюджетного пакета"

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив призвал народных депутатов разблокировать процесс подписания законопроектов из "бюджетного пакета", рассмотрев во вторник постановления об отмене двух из них – с поправками в Налоговый кодекс №9260 и проекта госбюджета на 2019 год №9000.

"Сейчас очень важно разблокировать возможность подписания вступления в силу "бюджетных" законопроектов. Для этого предлагаем в случае готовности вынести на рассмотрение во вторник проекты постановлений об отмене решений парламента о принятии законопроектов 9260 и 9000", – сказал С.Кубив в ходе согласовательного совещания в Верховной Раде в понедельник.

Он также призвал парламент поддержать законодательные инициативы по гармонизации с налоговыми требованиями США к иностранным счетам FATCA (0179, 8189, 8190), а также поддержать законопроект о введении среднесрочного планирования 8044.

Помимо этого, С.Кубив выразил надежду на поддержку законопроекта о таможенном тарифе 7306, который гармонизирует действующий таможенный тариф с нормами ЕС