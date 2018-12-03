Экономика

13:02 03.12.2018

Shell привяжет бонусы руководства к цели по углеродным выбросам

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Shell привяжет бонусы руководства к цели по углеродным выбросам

Британо-нидерландская нефтедобывающая компания Royal Dutch Shell приняла решение установить целевой объем выбросов углерода в результате своей деятельности и привязать к достижению цели дополнительные выплаты руководству, говорится в сообщении компании.

Цели будут устанавливаться на 3-5 лет, начиная с 2020 года, при этом компания планирует постепенно их снижать с тем, чтобы добиться 20%-го сокращения выбросов к 2035 году.

Точный процент руководящего состава, чьи бонусы будут зависеть выполнения цели по выбросам, пока не определен, однако мера может коснуться до 1,2 тыс. человек. Данный вопрос будет решен на голосовании акционеров в 2020 году.

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Подобные меры пока не имеют аналогов в нефтедобывающей отрасли, пишет Financial Times. Более того, еще в июле CEO Shell Бен ван Берден отмечал, что установка целей по выбросам кажется ему "поверхностным" решением.

Акции Shell растут в ходе торгов в понедельник на 3,2%. С начала года капитализация компании снизилась на 1,4%, до 196,5 млрд фунтов ($250 млрд).

Теги: #shell
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