Экономика

12:53 03.12.2018

Фондовые индексы Азии выросли в понедельник

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Фондовые индексы Азии выросли в понедельник

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник увеличились благодаря новостям о торговом перемирии США-КНР.

Вашингтон отложит повышение пошлин китайские товары, Пекин увеличит импорт из Америки, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли. В соответствии с договоренностью, достигнутой президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем, говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

"Президент Трамп согласился, что оставит 10%-ные пошлины на товары стоимостью $200 млрд и не будет с 1 января 2019 года повышать их до 25%", - сообщил Белый дом.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился на 1,9%.

Некоторое ослабление напряженности в мировой торговле вызвало повышение котировок акций судоходных компаний, включая японскую Mitsui O.S.K. Lines (+4%) и тайваньскую Evergreen Marine (+2,6%).

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 1% и 1,3%. При этом повышение Topix стало максимальным за последний месяц.

В число лидеров роста котировок вошли акции автопроизводителей Toyota Motor Corp. (+3,4%) и Honda Motor Co. (+2,1%).

Бумаги Sony подорожали на 3,1%, Hitachi - на 4,1%.

Цена акций SoftBank Group выросла на 1,3%. Компания в пятницу установила предварительную цену первичного публичного размещения акций телекоммуникационного подразделения на уровне 1500 иен за акцию. Этот уровень соответствуют ожиданиям рынка. Компания не стала публиковать ценовой диапазон размещения, что говорит о высоком спросе на размещаемые бумаги.

Китайский индекс Shanghai Composite за день увеличился на 2,57%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 2,55%.

Индекс деловой активности в производственной сфере в Китае, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в ноябре увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц. Значение показателя выше 50 пунктов свидетельствует об усилении активности.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повысился на торгах в Гонконге на 4,1%, AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple - на 4,4%, девелопера Country Garden Holdings - на 1,8%.

Цена акций WH Group, крупнейшего в мире производителя свинины, взлетела на 11,7%.

Аналитики Morgan Stanley улучшили прогнозы роста индексов MSCI China и Hang Seng в следующем году, сообщает MarketWatch.

Значение южнокорейского индекса Kospi в понедельник выросло на 1,67%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилось на 3,4%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,3%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor повысилась на 1,4%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в понедельник прибавил 1,84%, что стало максимальным подъемом за два года.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,7% и 2,3% соответственно.

Цена бумаг производителя зерна Graincorp подскочила на 27%, что стало сильнейшим дневным повышением за шесть лет. Причиной этого стала новость о том, что группа австралийских инвесторов сделала предложение о покупке компании за $2,4 млрд австралийских долларов ($1,8 млрд).

Капитализация BlueScope Steel взлетела на 12% после того, как сталепроизводитель объявил о программе выкупа собственных акций на сумму 250 млн долларов.

Теги: #индекс #азия
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