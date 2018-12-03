Экономика

12:53 03.12.2018

НБУ обеспокоен активной выдачей некоторыми банками с отечественным капиталом валютных кредитов

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НБУ обеспокоен активной выдачей некоторыми банками с отечественным капиталом валютных кредитов

Национальный банк Украины (НБУ) настороженно наблюдает за активными операциями валютного кредитования некоторыми банками с отечественным капиталом, сообщил директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий Ваврищук.

"Мы видим картину в разрезе отдельных банков, и нас это настораживает, что после кризиса для некоторых учреждений дедоларизация не произошла. Одни банки поставили себе целью снизить долю валютных кредитов и успешно идут к ней, тогда как другие - это банки с отечественным капиталом - и далее активно кредитуют в валюте", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам В.Ваврищука, Нацбанк намерен реагировать на эту ситуацию исключительно уделяя особое внимания качеству валютного портфеля.

"Мы не будем устанавливать какое-либо целевое значение долларовых кредитов или депозитов. Мы попытаемся убедить банки, что валютные кредиты должны предоставляться исключительно высококачественным, платежеспособным заемщикам, которые достаточно хеджированы и имеют достаточную валютную выручку", - сказал он.

Теги: #ваврищук #капитал #нбу
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