Экономика

12:26 03.12.2018

Компания airBaltic получила последний из предусмотренных в этом году самолетов A220-300

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Латвийская авиакомпания airBaltic получила последний, 14-й, из предусмотренных поставками на 2018 год самолет Airbus A220-300, говорится в сообщении перевозчика.

Самолет с регистрационным номером YL-CSM получен 1 декабря..

До конца 2019 года в ее флоте будет 22 самолета A220-300.

Чаще всего на этих самолетах выполняются полеты в Москву, Амстердам, Париж, Лондон и Барселону.

airBaltiс выполняет рейсы из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 пунктов назначения, расположенных в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. Консолидированные доходы концерна airBaltic в 2017 году составили 353,639 млн евро - на 19,6% больше, чем в 2016 году, прибыль достигла 4,703 млн евро.

В настоящее время 80,05% акций авиакомпании принадлежат латвийскому государству, почти 20% - финансовому инвестору, компании Aircraft Leasing 1, приобретенной в 2017 году датским предпринимателем Ларсом Туэсеном.

В 2017 году компания перевезла 3,523 млн пассажиров. В текущем году ожидает роста более чем на 20%.

Теги: #airbaltic
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