Экономика

10:49 03.12.2018

"Овостар" сменил юрисдикцию на кипрскую

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"Овостар" сменил юрисдикцию на кипрскую

Кипрский регистратор компаний 29 ноября 2018 года зарегистрировал Ovostar Union Public Company Limited на Кипре.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, в течение следующих нескольких дней кипрский регистратор компаний предоставит временный сертификат о регистрации.

Совет директоров холдинговой компании агропромгруппы "Овостар Юнион" - Ovostar Union N.V. подал заявку о смене юрисдикции с голландской на кипрскую 9 ноября. В "Овостаре" отметили, что соответствующая миграция не повлечет последствий для третьих лиц, так как будет проходить без ликвидации юрлица в рамках нормативно урегулированной процедуры. Компания при этом сохранит статус публичной.

Как сообщалось, по итогам 2017 года "Овостар Юнион" нарастил чистую прибыль на 2% по сравнению с 2016 годом - до $22,9 млн. Выручка возросла на 27% - до $98,7 млн, валовая прибыль - на 18%, до $30,8 млн.

В 2017 году "Овостар Юнион" произвел 1,659 млрд яиц, что на 12% больше, чем в 2016 году. Продажи яиц возросли на 13% - до 1,195 млрд шт.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела на WSE IPO 25% акций и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет ее акций находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Б.Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

Теги: #кипр #овостар
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