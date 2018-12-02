Экономика

10:04 02.12.2018

США не будут повышать тарифы на китайские товары

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США не будут повышать тарифы на китайские товары

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи "на полях" саммита G20 в Аргентине договорились, что Соединенные Штаты с 1 января будущего года не будут повышать с 10% до 25% ввозные пошлины на китайские товары, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп согласился, что оставит 10% пошлины на товары стоимостью $200 млрд и не будет с 1 января 2019 года повышать их до 25%", - говорится в заявлении.

Ранее о возможности такого повышения заявлял американский президент.

С.Сандерс пояснила, что в соответствии с договоренностью китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности, сельхозпродукции. Эта мера направлена на сокращение серьезного дефицита США в торговле с Китаем.

Как сообщила С.Сандерс, стороны также отметили "значительный прогресс" в деле денуклеаризации Северной Кореи.

Теги: #пошлины #сша #китай #сохранение
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