Экономика

11:50 01.12.2018

"Укрзализныця" намерена интегрировать платформу для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах с метро

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"Укрзализныця" намерена интегрировать платформу для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах с метро

АО "Укрзализныця" намерена построить на Выдубичах новую платформу для ж/д экспресса, следующего по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-Аэропорт, и интегрировать линию с метро.

"Там мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет", - написал в своем Facebook в ответ на вопрос о возможной остановке экспресса на Выдубичах и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Он также отметил, что курсирование экспресса не зависит от погодных условий, и призвал пассажиров, следующих в аэропорт "Борисполь", пользоваться ж/д экспрессом, а не автомобильным транспортом.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запустила ж/д экспресс в аэропорт "Борисполь" 30 ноября со стоимостью билета в 80 грн по 30 рейсов в сутки в каждом направлении.

"Укрзализныця" прогнозирует перевозить по маршруту Киев - Международный аэропорт "Борисполь" около 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году и ведет переговоры об электрификации участка пути из Киева в международный аэропорт "Борисполь".

Теги: #борисполь #выдубичи #укрзализныця
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