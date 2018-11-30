Гривня на межбанке в пятницу укрепилась на 13 коп.

Курс гривни к концу торгов на межбанковском валютном рынке в пятницу вырос до 28,185 грн/$1 с 28,315 грн/$1 по итогам предыдущего дня, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 28,17 -28,2 грн/$1.

Наличный курс гривни также укрепляется: по данным интернет издания "Минфин", к вечеру украинские банки покупали доллары США по курсу 28,05 грн/$1 (днем ранее - 28,2 грн/$1) и продавали по 28,4 грн/$1 (днем ранее - 28,6 грн/$1).

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 30 ноября укрепился до 28,2311 грн/$1 с 28,3984 грн/$1.