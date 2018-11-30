Экономика

17:09 30.11.2018

"Укргазвыдобування" планирует в 2019г увеличить объемы бурения на 66%

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"Укргазвыдобування" планирует в 2019г увеличить объемы бурения на 66%

 АО "Укргазвыбодування" в 2019 году планирует увеличить объемы бурения на 66% по сравнению с прогнозируемым результатом 2018 года – до 524 тыс. м, сообщил глава департамента бурения УГВ Михаил Падучак в ходе UGV Technology Day Kyiv в пятницу.

"На 66% общей проходки мы планируем увеличить цифру этого года – 314 тыс., цифры, на которые мы ориентируемся для сдачи проходки в 2018 году", – сказал он.

Согласно данным УГВ, прирост объема бурения в 2015 году составил 3,6%, в 2016 – 14,7%. Объемы бурения в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли немногим более чем на четверть (25,4%) и составили 248,2 тыс. м.

Как сообщалось, в конце 2017 года "Укргазвыдобування" подписало контракт с Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems (Германия) на поставку пяти буровых станков грузоподъемностью 450 тонн (2000НР) общей стоимостью $110 млн. Первая установка была поставлена компании в октябре 2018 года. В целом, в 2017 году было законтрактировано 20 буровых. Четыре из них уже поставлены в Украину, где осуществляется их подготовка к эксплуатации.

Стратегия УГВ 20/20 предусматривает наращивание добычи газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Теги: #газ #бурение #укргазвыдобування
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