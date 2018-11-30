Экономика

15:50 30.11.2018

"ЛЭО" отменило отключение электроснабжения некоторых должников из-за военного положения

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"ЛЭО" отменило отключение электроснабжения некоторых должников из-за военного положения

ООО "Луганское энергетическое объединение" ("ЛЭО") отменило запланированные ограничения электроснабжения ряда объектов промышленности, ЖКХ, военных объектов, медучреждений, органов государственной и местной власти, сетей водоснабжения и транспортных предприятий.

"Обесточивание не будет применяться к этим должников на время действия военного положения на территории Луганской области. Временный отказ от данных мер призван дать возможность вышеуказанным предприятиям, учреждениям и организациям функционировать более стабильно на период военного положения, а также предотвратить некоторые социально-негативные явления", - говорится в пресс-релизе "ЛЭО".

В то же время облэнерго подчеркивает, что временный отказ от обесточивания некоторых должников не дает оснований для игнорирования платежной дисциплины.

"Мы призываем наших потребителей платить за электроэнергию своевременно и в полном объеме. Не рисковать и не испытывать терпение энергетиков", - говорится в сообщении.

"ЛЭО" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.

Теги: #военное_положение #лэо
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