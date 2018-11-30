Экономика

15:37 30.11.2018

Харьковские артисты будут получать 30% надбавку к зарплате, - Светличная

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Харьковские артисты будут получать 30% надбавку к зарплате, - Светличная

Артисты театра и концертных учреждений Харьковской области со следующего года будут получать 30%-ную надбавку к зарплате. Об этом сообщает сайт ОГА со ссылкой на руководителя области Юлию Светличную.

Светличная заявила о прибавке к зарплате артистов во время общения с коллективом Харьковского государственного академического украинского драматического театра им. Т. Шевченко.

«Театр, как и вся сфера культуры и искусства, был вне поля зрения власти много лет. Исправляем это. Я инициирую и буду настаивать, чтобы со следующего года все коллективы театров и концертных заведений Харьковщины, которые имеют статус академических и находится в управлении областной власти, получали дополнительную надбавку к заработной плате - 30%», - сообщила руководитель области.

Среди коллективов, которые попали в этот список, коллективы театров им. Т.Г. Шевченко, им. А.С. Пушкина, кукол им. В.А. Афанасьева, для детей и юношества, музыкальной комедии, молодежный симфонический оркестр «Слобожанский», Большой Слобожанский ансамбль песни и танца и Харьковская областная филармония.

«Средства в областном бюджете на это найдены, и уверена, что депутаты областного совета полностью поддержат это решение. Поддержка украинского театра, особенно в такие непростые времена - это очень важно», - подчеркнула Юлия Светличная.

Напомним, с 1 июля повышены тарифные ставки для артистов ХНАТОБа. Председатель ХОГА при поддержке Администрации Президента и Министерства культуры добилась того, чтобы сотрудники театра, имеющего статус национального уже 8 лет, начали получать соответствующие надбавки.

Теги: #светличная #зарплаты #артисты #харьковская_область
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