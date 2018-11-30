Экономика

14:17 30.11.2018

Первый транш макрофинпомощи ЕС поступит в госбюджет в середине декабря - Минфин

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Первый транш макрофинпомощи ЕС поступит в госбюджет в середине декабря - Минфин

 Первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Украине от Европейского союза (ЕС) в сумме EUR500 млн поступит в середине декабря, сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

Согласно сообщению, средства будут зачислены в государственный бюджет.

Минфин уточняет, что макрофинансовая помощь предоставляется в виде займов. Точная стоимость финансирования будет определена при выходе Европейской комиссии на внешний рынок заимствований, но не будет превышать 2% годовых.

Кроме того ведомство напоминает, что средства макрофинансовой помощи предоставляются при условии выполнения Украиной предварительных требований ЕС. Условия первого транша уже выполнены.

"ЕС помогает Украине осуществлять реформы, которые критически важны для нашего дальнейшего развития и устойчивого экономического роста. Министерство финансов благодарно за эту поддержку и сегодняшнее решение Европейской комиссии. Оно свидетельствует, что прогресс Украины очевиден для наших международных партнеров. Наша задача сделать положительный эффект от реформ заметным для каждого гражданина Украины", - цитируется в сообщении министр финансов Оксана Маркарова.

Теги: #ес #транш #финпомощь #минфин
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