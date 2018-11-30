Экономика

13:28 30.11.2018

Еврокомиссия выделила Украине EUR500 млн 1-го транша макрофинансовой помощи

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Еврокомиссия выделила Украине EUR500 млн 1-го транша макрофинансовой помощи

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Европейская комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме EUR500 млн и поблагодарил ЕК за это решение.

"Искренне благодарен Еврокомиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - написал П.Порошенко в "Фейсбук" в пятницу днем.

Глава Украинского государства добавил, что высоко ценит личную поддержку со стороны президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и вице-президента Валдиса Домбровскиса, "о чем мы договорились во время встреч в Хельсинки в начале ноября".

П.Порошенко назвал такое решение Еврокомиссии "очень важным сигналом неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора".

Согласно обнародованному в пятницу днем сообщению пресс-службы Еврокомиссии, Украина выполнила необходимые условия для получения первой выплаты программы.

В частности, к этим условиям относятся меры по активизации борьбы с коррупцией, повышению прозрачности реестров компаний, повышению предсказуемости налоговой среды и укреплению управления государственными предприятиями. Также в ЕК отметили важность достижения договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о новом соглашении.

"ЕС продолжит работу с украинскими властями по своей повестке дня реформ, в том числе в тех областях, которые связаны с очередным траншем программы макрофинансовой помощи. К ним относятся дальнейшие меры в борьбе с коррупцией, а также достижение прогресса в деле создания Высшего антикоррупционного суда Украины, управление государственными финансами, продолжение реформ энергетического и банковского секторов и реформы в области социальной политики", - пояснили в ЕК.

В Еврокомиссии проинформировали, что благодаря первому траншу общая сумма макрофинансовой помощи достигла EUR3,3 млрд.

Теги: #ес #порошенко #финпомощь
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