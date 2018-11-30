Минфин отрицает влияние военного положения на снижение уровня таможенных поступлений 28 ноября
Министерство финансов отрицает влияние введения военного положения на снижение уровня таможенных поступлений 28 ноября, поясняя это особенностью недельной динамики таких поступлений.
Как отмечает министерство в сообщении на сайте, 26 ноября в общий фонд госбюджета поступило 1,6 млрд грн таможенных поступлений, 27 ноября – 1,7 млрд грн, 28 ноября – 1,34 млрд грн.
"Уменьшение суммы поступлений 28 ноября в сравнении с предыдущим днем является особенностью поступлений таможенных платежей на протяжении недели: пиковые поступления в понедельник-вторник, падение со среды по пятницу, и никоим образом не связано с введением военного положения", – цитирует пресс-служба Минфина заместителя главы ведомства Сергея Верланова.
Минфин также отмечает, что налоговые платежи за 26 ноября составили 2,2 млрд грн, 27 ноября – 2 млрд грн и 28 ноября – 3 млрд грн при среднедневном сборе в ноябре в 2,4 млрд грн.
В ведомстве прогнозируют перевыполнение планового поступления в общий фонд госбюджета по итогам ноября-2018, указывается в сообщении.