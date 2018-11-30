НКРЭКУ перенесла запуск суточного балансирования газа на 1 марта

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла срок запуска суточного балансирования газа с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора в пятницу в связи с неготовностью операторов газораспределительной системы (ГРС) работать с платформой суточного балансирования в полноценном режиме.

Так, часть операторов ГРС не смогла своевременно и надлежащим образом – в электронном виде и с наложением электронной цифровой подписи – подать номинации на газ на декабрь.

Врио президента ПАО "Укртрансгаз", оператора газотранспортной системы, отвечающего за тестирование платформы суточного балансирования, Андрей Хоменко заявил о низкой активности операторов ГРС в тестировании электронной платформы.

Так, с 19 октября (начало работы системы в тестовом режиме) 13 из 44 операторов ни разу не осуществили успешную загрузку в систему прогнозных и фактических отборов природного газа для потребителей. При этом еще 16 потребителей загружали такую информацию не чаще, чем раз в сутки (Кодекс ГТС предусматривает внесение данных четыре раза в сутки).

"Таким образом, полное отсутствие данных относительно потребления природного газа потребителями 13 операторов ГРС, и неполнота данных в других 16 газораспределительных зонах не позволяет "Укртрансгазу" обеспечить суточное балансирование газотранспортной системы на суточной основе", – подытожил А.Хоменко.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев акцентировал внимание на необходимости проведения аудита базы потребителей.

"Необходимо провести сверку кодов в системе и тех кодов, которые выданы потребителям. Без такого аудита, по моему мнению, запуск этой системы будет содержать риски того, что те потребители, информация о которых по каким-то причинам не была подана операторами в систему, будут отключены", – сказал он.

Согласно принятому решению комиссии, в течение декабря номинации на газ могут подаваться как в электронном, так и в бумажном виде, с января 2019 года – исключительно в электронном формате.

С учетом того, что операторы ГРС отмечают отсутствие у них достаточного количества кадров, обученных работе с платформой суточного балансирования, комиссия приняла решение о проведении в течение декабря – февраля повторного обучения заказчиков услуг транспортировки.

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ уже дважды откладывала переход на суточное балансирование газа: сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года. При этом недостоверность/некорректность предоставляемых операторами ГРС данных стала одной из причин переноса старта суточного балансирования на 1 декабря.

В отведенный срок оператор ГТС должен был провести всестороннее тестирование информационной платформы для суточной балансировки, ее доработку. В свою очередь обл- и горгазы должны обеспечить наполнение системы данными потребителей, однако так и не выполнили в полном объеме свои обязательства.

Ранее сообщалось, что АО "Укртрансгаз" обратилось к НКРЭКУ с предложением перенести запуск суточного балансирования газа на 1 февраля 2019 года в связи с низкой активностью операторов ГРС в тестировании информационной системы суточного балансирования газа. Так, по данным члена правления "Укртрансгаза" Татьяны Федоровой, по состоянию на 19 ноября ежедневно данные в инфосистему вносили 27 из 44 операторов ГРС.

Региональная газовая компания занимается управлением около 20 газораспределительных компаний по всей Украине.

Балансирование газовой системы - это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.