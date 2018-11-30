Украина исчерпала 10 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

Украина по состоянию на 26 ноября 2018 года полностью использовала десять квот на беспошлинный экспорт в рамках ЗСТ с ЕС, в частности, на мед, крупы, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, пшеницу и кукурузу, сливочное масло и мясо птицы.

Согласно сообщению на сайте ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), Украина также почти полностью использовала квоты на крахмал (95%) и чеснок (96%).

В ассоциации напомнили, что с 1 октября 2018 года начал действовать второй год дополнительных квот по 5 группам товаров, из которых на конец ноября две уже закрыты (мед и обработанные томаты).

"Еще до конца года будут действовать дополнительные квоты на зерновые, из которых объем на пшеницу и кукурузу уже использован, а на ячмень использован только на 23%", - отмечается в сообщении УКАБ.

Как сообщалось, за 10 месяцев 2018 года экспорт агропродукции из Украины составил $14,8 млрд, что на $165 млн больше, чем годом ранее.

Кроме квот для Украины еще действуют квоты на беспошлинный импорт товаров из стран ЕС в Украину. К ним относятся квоты на группы товаров – сахар, мясо птицы (основная и дополнительная) и свинину (основная и дополнительная).