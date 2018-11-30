Экономика

11:33 30.11.2018

BRDO оценивает рынок такси в Украине в 40 млрд грн в год при уровне тенизации до 98%

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BRDO оценивает рынок такси в Украине в 40 млрд грн в год при уровне тенизации до 98%

Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO) оценивает объем нелегального рынка такси в Украине в 93-98% при объеме рынка в 40 млрд грн в год, сообщил глава сектора "Инфраструктура" BRDO Владислав Притоманов во время "круглого стола" "Рынок услуг такси" в Киеве в пятницу.

"Общий объем рынка такси в Украине по оценке экспертов составляет 40 млрд грн/год, которые распределяются между перевозчиками (36 млрд грн) и информационно-диспетчерскими службами (4 млрд грн). При этом уровень тенизации рынка составляет от 93% до 98%, в среднем где-то 95%", - сказал он.

По данным BRDO, в Украине работает около 220 тыс. водителей такси, ежегодно обслуживающих 280 млн пассажиров. Средняя стоимость поездки на такси в Украине относительно низкая по сравнению с другими странами и составляет 60-90 грн за поездку в пределах города.

В.Притоманов отметил, что доходы в бюджет от работы рынка такси составляют 1-3% от минимально прогнозируемых.

В свою очередь спикер общественной организации "Ассоциация ответственных перевозчиков" Александр Дьяченко заявил, что по данным исследования, проведенного GFK, 42,7% водителей готовы работать с нелегальной службой такси, если за работу с легальной нужно будет платить 15-20% налогов.

По его данным, 8,65% таксистов Украины работают через ФОП, 1,62% - по трудовому договору, при этом 40,67% рынка категорически против регистрации ФОП для работы в такси. При этом 76% водителей готово легализировать свою работу.

Как сообщалось, ранее Мининфраструктуры предлагало максимально упростить доступ на рынок такси и легализовать "теневиков" путем введения максимально низкой платы за лицензию.

Теги: #такси #доходы #рынок
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