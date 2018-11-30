"Укрзализныця" запустила ж/д экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь"

АО "Укрзализныця" отправит в первый рейс круглосуточный ж/д экспресс по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-Аэропорт.

"Ожидается, что регулярное курсирование начнется в 13:00", - сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

По маршруту будут ходить четыре рейковых автобуса производства польской Pesa Bydgoszcz SA вместительностью до 120 пассажиров и с багажной зоной, модернизированные "Укрзализныцей". Билеты стоимостью 80 грн можно приобрести за наличный расчет в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, за безналичный - в четырех киосках самообслуживания, установленных в конкорсе над четырнадцатой колеей. Также пассажиры могут рассчитаться за проезд непосредственно в поездах по технологии, аналогичной киевскому метрополитену.

Стоимость реализации проекта, согласно сообщению пресс-службы, составила 480 млн грн. "В ходе реализации проекта достроено к существующей железнодорожной инфраструктуре около 4 км пути, построена железнодорожная эстакада длиной 272 м над трассой M03 Киев-Харьков. Построены две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ к терминалу D "Борисполя", — сообщается на сайте "Укрзализныци".

В рамках проекта также построено два зала ожидания с кондиционерами, телевизорами, розетками, Wi-Fi и зоной для детей. Вход в указанные зоны открыт при наличии билета на экспресс.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" 29 ноября разместила в западном переходе Центрального железнодорожного вокзала Киева расписание ж/д экспресса до аэропорта "Борисполь", по 30 рейсов в каждом направлении.

"Укрзализныця" прогнозирует перевозить по маршруту Киев - Международный аэропорт "Борисполь" около 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году и ведет переговоры об электрификации участка пути из Киева в международный аэропорт "Борисполь".