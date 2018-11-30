Цены на нефть растут, Brent поднялась до $59,76 за баррель

Нефтяной рынок продолжает расти умеренными темпами, трейдеры и аналитики ждут переговоров о политике в отношении объемов добычи на стартующем в пятницу саммите G20 в Буэнос-Айресе и на встрече ОПЕК+ на следующей неделе.

Обе эталонные марки нефти могут продемонстрировать недельный подъем впервые более чем за два месяца. Однако падение по итогам ноября, вероятно, будет максимальным за 10 лет.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 кв увеличилась на $0,25 (0,42%) - до $59,76 за баррель. Торги этим контрактом завершаются 30 ноября. Более активный февральский фьючерс подорожал на 0,5%, до $60,20 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,31%), до $51,61 за баррель.

В четверг контракты на Brent с поставкой в январе подорожали на $0,75 (1,28%) - до $59,51 за баррель, на WTI - на $1,16 (2,31%), до $51,45 за баррель.

С начала недели цена североморской нефти увеличилась на 1,6%, американской - на 2,4%.

Президент РФ Владимир Путин в Буэнос-Айресе встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, ситуация на нефтяном рынке будет одной из тем их беседы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ранее на этой неделе В.Путин говорил, что текущий уровень цен на нефть устраивает Россию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на заседании ОПЕК в Вене в следующий четверг его страна предложит сократить совокупные объемы нефтедобычи картеля, чтобы поддержать цены.