Экономика

10:21 30.11.2018

"ДТЭК Энерго" за 9 мес. получило 3,4 млрд грн чистой прибыли

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"ДТЭК Энерго" за 9 мес. получило 3,4 млрд грн чистой прибыли

 "ДТЭК Энерго" завершило январь-сентябрь 2018 года с чистой прибылью в размере 3,395 млрд грн, в т.ч. в третьем квартале компания получила 2,009 млрд грн чистого убытка, сообщается в отчете на сайте компании.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в "ДТЭК", в частности, влияние на финансовый результат оказало снижение курса гривни. Убыток по курсовым разницам за девять месяцев составил 0,6 млрд грн.

Доход "ДТЭК Энерго" в январе-сентябре составил 119,812 млрд грн, в т.ч. в третьем квартале – 36,631 млрд грн. Валовая прибыль за девять месяцев составила 14,424 млрд грн, в т.ч. в третьем квартале – 4,94 млрд грн.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в 2017 году получило убыток 2,916 млрд грн, а выручка за прошлый год составила 141,738 млрд грн. Ключевое влияние на итоговый финансовый результат 2017 года оказали потери активов в зоне АТО. Общий убыток от списания и обесценивания активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд грн. Отчетность за 2018 год компания готовит без учета этого фактора.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #дтэк_энерго #прибыль
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