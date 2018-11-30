Экономика

10:15 30.11.2018

Минобороны наладило взаимодействие с украинскими предприятиями по ускорению поставок вооружения и техники в войска

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Минобороны наладило взаимодействие с украинскими предприятиями по ускорению поставок вооружения и техники в войска

 Министерство обороны Украины и предприятия госконцерна "Укроборонпром" и другими предприятиями в рамках введения в ряде областей страны военного положения наладили взаимодействие по ускорению поставок вооружения и техники Вооруженным силам Украины, заявляет министр обороны Степан Полторак.

"На сегодня мы проводим работу по пополнению всех видов запасов тех, которые бы обеспечили выполнение боевых задач Вооруженными силами Украины, а также мы организовали взаимодействие с предприятиями "Укроборонпрома" и другими предприятиями касательно ускорения поставки вооружения и техники Вооруженным силам Украины и это задание уже выполняется. В ближайшее время вы сможете убедиться, что предприятия "Укроборонпрома выполняют это задание качественно", - отчитался С.Полторак в ходе совещания по усилению обороноспособности страны у президента в пятницу утром.

Он также сообщил, что на сегодня Минобороны развернуты пункты управления, а также развернут Координационный центр по взаимодействию с органами государственной исполнительной власти и военным командованием.

"Этот центр работает при Минобороны Украины. Он состоит из трех объединенных центров: один из них занимается военно-политическим руководством, один занимается управлением, обеспечением вооружением и военной техники, и третий занимается управлением обеспечения материальными запасами", - уточнил министр.

Кроме того, сообщил С.Полторак, создана оперативная группа в составе представителей всех министерств для оперативного решения вопросов поставок и обеспечения войск вооружением и техников, которые ставит военное руководство.

"Я хотел бы сказать, что мы впервые задействовали такую форму роботы и первые несколько дней показали, что уже есть результаты эффективности этой работы", - заверил он.

Теги: #полторак #минобороны #укроборонпром
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