Индекс ПФТС в четверг еще немного вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,27% - до 579,56 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 298,794 млн грн, в том числе акциями – 0,74 млн грн.

В "индексной корзине" подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,57%), "Центрэнерго" (+0,41%) и "Донбассэнерго" (-0,15%).

Снизились в цене акции "Турбоатома" (-0,37%).

Номинальный индекс "Украинской биржи" по итогам торгов остался неизменным на уровне 1738,25 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,48% - до 443,85 пункта при объеме торгов 5,3 млн злотых (почти 39 млн грн).

По итогам дня подорожали акции "Астарты" (+2,57%) и "Кернела" (+0,19%).

Отрицательную динамику показали акции "Агротона" (-1,64%) и агрохолдинга ИМК (-1,58%).